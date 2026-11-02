РФ готує новий наступ на Херсон: як окупанти використали тишу в Олешках і що буде далі

Росіяни готують наступ на Херсон

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Під час тимчасового режиму тиші в Олешках на Херсонщині українські військові повністю дотрималися домовленостей та створили умови для проведення безпрецедентної гуманітарної спецоперації. Головну мету паузи вдалося виконати: цивільним доправили гуманітарні вантажі, а охочі мешканці повернулися на підконтрольну Україні територію.

Проте росіяни вирішили скористатися паузою не тільки як перервою у бойових діях, а також і для зміцнення власних позицій та посилення військової присутності в районі міста. Про це 2 листопада повідомили у Генштабі.

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Росіяни скористалися перемир’ям в Олешках: що зробив ворог

За даними Генштабу, росіяни використали припинення вогню для ротації підрозділів, облаштування оборонних рубежів, розширення антидронового захисту на дорогах та нарощування логістики, зокрема, підвезення боєприпасів.

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Використання росіянами гуманітарного коридору у військових цілях підтвердив і журналіст Азад Сафаров. Видання Sky News отримало ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з повітря та зафіксувало ці порушення на відео.

За словами Сафарова, до, під час і після евакуації ворог завозив в Олешки та сусідні села важку техніку, зброю, боєприпаси й особовий склад, шукав у хатах підвали для нових позицій та повертав втрачені рубежі. Також росіяни забирали з моргу тіла мирних жителів, які загинули від обстрілів і мін.

Кадри повітряного спостереження свідомо не оприлюднювали раніше, аби не наражати на небезпеку цивільних під час руху коридором. Тепер ці матеріали показують світу, як саме РФ використовує гуманітарні місії у власних воєнних цілях.

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

Фото: скриншот SkyNews

За словами військового зведеного загону «Бузький гарт» Іллі Зелінського, в Олешках ворог опинився у складному становищі через успішні контрдії Сил оборони, що обмежили його логістику та ротації. Саме тому окупанти штучно утримували цивільних у місті як заручників.

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Зелінський порівняв такі дії із радянською операцією «Анадир», наголосивши, що під виглядом гуманітарної допомоги РФ накопичує сили й засоби. Олешки з їхньою щільною забудовою ворог розглядає як зручний плацдарм, де можна приховано розставити техніку для завдавання ударів углиб території Херсона та створення нової точки напруження після завершення режиму тиші.

Військовий закликав не оцінювати ситуацію інфантильно, адже Росія є державою-людоїдом і звертається до гуманітарних тем лише у власних воєнних цілях.

Росіяни готують наступ

Як повідомляє німецьке медіа Bild з посиланням на українських військових, ворог суттєво активізувався: у лісі під Раденськом з’явилися установки «Град», а біля Голої Пристані помітили десятки вантажівок із боєкомплектом та особовим складом.

Військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» попередив, що після тимчасового затишшя росіяни кратно посилять терор і обстріли Херсона та порадив відвідувачам міста завчасно залишити його небезпечні райони.

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«За наявною інформацією, завтра (1 листопада — ред.) росіяни кратно посилять терор в Херсоні. Раджу відвідувачам покинути місто», — зазначив військовий.

Через режим тиші вперше за роки війни у Херсоні кілька днів панувала тиша. Містяни навіть почали виходити на вулицю та дихати свіжим повітрям. Проте місцеві не до кінця вірять у тривалий мир і з тривогою очікують на завершення евакуації з сусідніх Олешків, побоюючись, що після припинення перемир’я обстріли та удари відновляться з ще більшою інтенсивністю.

Водночас джерела BBC в місцевих органах влади зазначають, що російські окупанти використовують затишшя для посилення своїх угруповань. Ворог зміцнює позиції, передислоковує сили, підвозить озброєння, боєприпаси та безпілотники, підготовлюючись до можливого нового наступу на Херсон. Містяни побоюються, що після 1 листопада ситуація в регіоні може перетворитися на справжній хаос.

Олешки: останні новини

Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну спецоперацію з порятунку цивільних з окупованих Олешків та навколишньої громади. Усі врятовані вже перебувають у безпеці та перетнули кордон України на Чернігівщині.

Серед евакуйованих є як люди поважного віку, так і зовсім малі діти — найстаршій врятованій — 94 роки, а наймолодшій дитині — лише один рік. Повернення сотень людей на підконтрольну територію відбулося завдяки режиму тиші на Херсонському напрямку, розмінуванню доріг та доставці гуманітарних вантажів.

Успішна місія стала можливою завдяки координації й особистій залученості першої леді США Меланії Трамп, політичній волі президента України Володимира Зеленського, а також безпосередній роботі Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

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