РФ готує великий наступ біля важливого міста, де має 10-кратну перевагу: подробиці ISW

Армія РФ. / © Associated Press

Реклама

Армія Російської Федерації має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області. Окупанти готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в межах взаємо-підсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці", - наголошують аналітики.

Реклама

В ISW нагадали, що на початку січня армія РФ просунулася через річку Жеребець на західний (правий) берег і впродовж останніх трьох місяців повільно розширювала свій плацдарм на правому березі.

На думку аналітиків, окупанти можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити один відсоток Луганської області, який досі під контролем України. Це потрібно Росії, щоб посилити позицію за столом переговорів.

Геокадри за 28 березня вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки та, ймовірно, захопили це село. Росіяни нещодавно реалізували підтверджене просування на південний схід від Нового. Ці населені пункти розташовані поблизу Лимана. Окрім того, днями український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що війська РФ просунулися до південної околиці Катеринівки.

За даними ISW, на окремих ділянках співвідношення сил досягає 10:1 на користь Росії. Основну ударну силу складають 144-та та 3-тя мотострілецькі дивізії. Що важливо - окупанти активно поповнюють втрати, не виводячи підрозділи на відпочинок.

Зазначається, що військове командування Росії тактикою "людських хвиль" намагається витіснити ЗСУ з лівих берегів річки Жеребець. Водночас відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Як повідомлялося, Росія зміцнює плацдарм на Харківщині. Ситуація на цій ділянці фронту вже вимагає перекидання значних резервів, вважає експерт Роман Світан.

Дата публікації 08:10, 02.04.25 Кількість переглядів 10 Ситуація на фронті за минулу добу: ранковий звіт Генштабу ЗСУ станом на 2 квітня