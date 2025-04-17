РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях: експерт стривожив

Операція в Курській області. / © ТСН.ua

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ЗСУ підтримують буферну зону в Курській області РФ для захисту прикордонних регіонів від атак РФ. Втім, Росія прагне створити таку саму “буферну зону” на українській території. Зокрема, в Сумській області.

Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДOM.

Курська військова операція мала на меті не допустити нового наступу ворога на Сумщині та Харківщині. Протягом цього місяця це вдавалося.

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“Через брак у наших підрозділів ресурсів і резервів, перевагу противника в боєприпасах, озброєнні та техніці росіянам вдалося дещо відтіснити українські війська на Курщині. Крім того, кілька тижнів тому росіяни зайшли через кордон до Сумської області під виглядом того, що їм треба сформувати так звану буферну зону”, - наголосив експерт.

З його слів, саме під приводом її створення активізувалися бойові дії в смузі Сумщина-Курщина- Бєлгородщина. Саме там українські Сили оборони здійснили рейд.

Романенко вважає, що РФ намагатиметься зробити “буферну зону” і на Харківщині. Російські окупаційні війська останнім часом помітно активізувалися на цьому напрямку.

Також Романенко зазначив, що Росія планує мобілізувати 160 тисяч солдатів, 100 тисяч з яких можуть бути залучені до бойових дій після підготовки.

Нагадаємо, кілька днів тому влада Сумщини повідомляла, чи є російські війська в регіоні. Зазначається, що наразі триває захист українських рубежів на Сумському і Курському напрямках.

Дата публікації 07:55, 15.04.25 Російський Курськ вночі зазнав масованої атаки дронів