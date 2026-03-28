РФ готується до наступу: у ЗСУ попереджають, що ситуація на фронті може різко загостритися

Танк РФ. / © Associated Press

Армія Російської Федерації готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів, аби спробувати скористатись певними змінами на передовій.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі «24 Каналу».

З його слів, зараз інтенсивність бойових дій на фронті не висока. Втім, коли на деревах з’явиться листя, то ситуація може змінитися. Адже розпочнуться «сприятливі умови для атакувальних дій».

Окрім того, загарбники зможуть частково відновити боєздатність до того, як розпочнеться потепління. Втім, зауважив Трегубов, є сумніви, чи допоможе це армії РФ.

«Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде», — заявив Віктор Трегубов.

Загарбники, зауважує він, не мають безмежного ресурсу. Водночас українська розвідка повідомляє, що росіяни набирають людей до армії. Втім, йдеться не про ті цифри, які б дозволили війську країни-агресорки переламати ситуацію на фронті.

Речник Угруповання об’єднаних сил повідомив, що що росіяни нещодавно здійснили механізований штурм позицій ЗСУ. Проте це тепер рідкість, бо загарбники зменшили інтенсивність використання бронетехніки. Вона стала малоефективною завдяки використанню українських БпЛА на оптоволокні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська вибили росіян з 470 кв км території. Крім того, від початку операції Сил оборони було знешкоджено понад 11 тисяч загарбників.