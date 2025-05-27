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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ готується до затяжної війни в Україні та конфлікту з НАТО — ISW

За даними ISW, Кремль не лише готується до затяжної війни в Україні, а й створює умови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО, поновлюючи риторику про СРСР.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін і війна з НАТО

Президент Росії Володимир Путін і війна з НАТО / © ТСН.ua

Росія готується до затяжної війни проти України, а можливо, і до майбутнього конфлікту з НАТО. На це вказують зусилля Москви з підвищення виробництва безпілотників і ракет, а також риторика влади.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Як заявив напередодні речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, Росія нарощує виробництво як дронів-камікадзе типу «Шахед», так і дронів-приманок. А ще окупанти а запускають безпілотники на вищих висотах.

Ігнат також повідомив, що російська армія знову почала застосовувати крилаті ракети Х-22 після тимчасового зменшення кількості таких засобів ураження у своїх ударних пакетах.

Збільшення кількості ударних засобів ворога узгоджується з повідомленнями про значне нарощування виробництва та запасів БпЛА «Шахед», дронів-приманок і ракет усередині Росії.

«Зусилля Росії щодо підвищення власного виробництва безпілотників і ракет, а також постійна адаптація цих ударних пакетів, ймовірно, є частиною ширшої стратегії підготовки до затяжної війни в Україні, а можливо, й до майбутнього конфлікту з НАТО«, — йдеться в заяві аналітиків.

ISW також надалі оцінює, що російські уряд та військове керівництво готуються до можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Так, влада РФ нещодавно поновила багаторічну риторику, якою заперечує легітимність розпаду СРСР 1991 року, ймовірно, задля створення умов для заперечення незалежності та суверенітету інших колишніх радянських республік у майбутньому.

Нагадаємо, напередодні у статті The Telegraph йшлося, що Росія, схоже, готується до майбутнього зіткнення з НАТО після закінчення війни проти України, інтенсивно збільшуючи кількість армії та модернізуючи військові об’єкти. Зокрема, видання вказало на колони російських наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією.

Як заявив у середині травня депутат німецького Бундестагу Норберт Реттген, Росія може напасти на західні країни вже протягом 2-3 років, скориставшись їхньою неготовністю.

За інформацією від голова Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність після війни в Україні. Тоді агресорка буде технічно готова до нового нападу — вже на країни Європи.

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