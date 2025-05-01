РФ готується розширити плацдарм наступу: де активізувалися окупанти

РФ мріє захопити правий берег Херсонщини / © Getty Images

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На Херсонщині окупанти намагаються форсувати Дніпро — для цього вони повинні висадитися на острові Бугаз для захоплення плацдарму там.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин, пише «Укрінформ».

«Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив „новий“ напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні — це південь Дніпровської системи островів, — розповідає військовий. — На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз. Там ворог намагається висадитись на цей острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро».

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Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші їм не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.