РФ категорично не хотіла обмінювати азовців, бо на них тримався міф про причини вторгнення – Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони зазначила, що процес обмінів зазвичай засекречений, і в такій ситуації дуже складно комунікувати з суспільством та вибудовувати довіру.

Росія категорично не хотіла обмінювати азовців, бо на них тримався російський міф про причини вторгнення в Україну.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Telegram, коментуючи учорашній обмін полоненими.

"Обміном займались безпосередньо президент, Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак – ред.) та Буданов (начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов – ред.). І їм вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших для обміну порівняно з тією цифрою, про яку йшлося спочатку", - написала вона.

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Маляр додала, що крім того, в роботі по обміну брали участь керівники МВС та СБУ.

Вона підкреслила, що це була системна, організована доволі тривала робота нашої держави.

Маляр зазначила, що процес обмінів зазвичай засекречений, і в такій ситуації дуже складно комунікувати з суспільством та вибудовувати довіру.

"Весь час, поки тривав перемовний процес, держава була у комунікації з родинами полонених - відверто, наскільки це можливо у такій ситуації. А от комунікувати з усім суспільством, з огляду на чутливість теми, можливо тільки на рівні меседжу – "триває перемовний процес, держава робить все можливе". Адже будь-яке зайве слово може зірвати перемовини", - підкреслила заступниця міністра.

Вона наголосила також на важливості довіри суспільства у цьому питанні.

"Довіра проявилась у терплячому очікуванні, без публічних істерик та пустих звинувачень, у вірі в те, що держава своїх не кидає і докладає всіх зусиль, яких тільки можливо, заради їх повернення додому. За сухими словами "перемовини тривають" стоїть титанічна робота. Адже РФ категорично не хотіла обмінювати азовців та збиралась влаштувати ганебне судилище над нашими героями. Ви знаєте, що на азовцях тримався російський міф про причини вторгнення. Втім, Україна змусила Російську Федерацію діяти згідно норм міжнародного права і передати наших військовополонених", - зазначила Маляр.

Вона підкреслила, що результат надзвичайний для кожного українця.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених - командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, яка потрапила в полон, перебуваючи при надії.

Було оприлюднено список усіх 215 звільнених полонених.

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