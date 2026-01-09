Путін поставив окупантам дедлайн до лютого: які міста у небезпеці

Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Окупанти мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська, Мирнограда і Гуляйполя. Тепер командування вимагає від них зробити це до лютого.

Про це військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив в ефірі на Радіо NV.

«Ми вже бачимо збільшення кількості бойових зіткнень. Вже зараз понад 200 на день. Це тому, що росіяни отримали розпорядження від їхнього президента про те, що до лютого місяця треба захопити, є план — захопити Покровськ, захопити Мирноград, захопити Гуляйполе», — сказав Гетьман.

Експерт зазначив, що нині зимова погода впливатиме на ситуацію на лінії фронту, але справа не лише у погоді. В морозну погоду вкрай важко робити якісь активні дії.

Нагадаємо, напередодні — 7 січня — аналітичний проєкт DeepState написав, що росіяни окупували Андріївку та Новомаркове, а також просунулися поблизу Майського. Згодом військові спростували цю інформацію і завили, що Андріївка перебуває під контролем ЗСУ.

Також повідомлялося, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.