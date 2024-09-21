РФ кидає резерви на всі напрямки фронту і проводить ротацію: суттєво зросла кількість атак ворога

Російське командування активно кидає резерви на всі напрямки фронту в Україні. На різних ділянках відбулися ротації.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог після Курської операції почав активно кидати резерви на напрямках "наче війна завтра зупиниться" і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10-13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил", - кажуть аналітики.

За їхніми спостереженнями, такі дії загарбників створили передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз. Крім того, на фронті зросла кількість атак.

"19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак за останній час - цілих 226", - наголошують в DeepState.

Аналітики показали статистику щодо середньодобової кількості атак від травня до вересня: травень - 122; червень - 125; липень - 143; серпень - 145; вересень (за перші 19 днів місяця) - 170.

У порівнянні з травнем додалось в середньому по 50 атак на добу, наголошують аналітики.

"Загальний характер атак поступово змінився, але кожна така атака закінчується втратами. На жаль, поки противник має запас міцності і не видно виснаження, яке загалом очікували у вересні", - резюмували аналітики.

Як повідомлялося, біля Торецька в Донецькій області ситуація залишається складною. Втім, саме тут професійна армія РФ була знищена. Загарбники продовжують активні штурми, намагаючись витіснити українських військових з позицій.

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