РФ кидає в "м'ясорубку" останніх студентів та пенсіонерів з "ЛНР": Гайдай - про ситуацію на Луганщині

Як зауважив очільник Луганської ОВА Сергій, найближчим часом Росія кидатиме усі резерви для розвитку наступу на Бахмут та Сіверськ, що на Донеччині.

Про це повідомив голова ОВА в ефірі спільного телемарафону у середу, 20 липня.

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"Їм потрібен розвиток наступу на Бахмут та Сіверськ. Тому зараз будуть кидати усі резерви, які є. Єдине, що з цим у них - проблема, як виникла після того, як були потужні бої в Сєвєродонецьку, Попасній, Золотому. Там вони втратили величезну кількість людей та техніки. Вони відтягують певні батальйонно-тактичні групи на перегруповання, щоб їх підсилити", - сказав Гайдай.

Посадовець наголосив на потужній роботі ЗСУ, які останній тиждень б'ють по командних пунктах російської армії, і по складах окупантів на території "ЛНР".

"Наші артилеристи дуже потужно за останній тиждень завдали ударів і по командних пунктах російської армії, і по складах. Тобто, ситуація у них не дуже хороша, але все одно плани такі є. Ми бачимо, що наступ та атаки не припиняються", - додав він.

За словами Гайдаю, людей із фейкової "ЛНР", які могли воювати на боці РФ, окупанти вже майже вичерпали. Місцеві говорять, що "Луганська народна республіка" через примусову мобілізацію перетворюється на "жіночу народну республіку". На передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що у війні змінилися "географічні завдання". Тепер країна-агресорка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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