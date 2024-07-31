РФ кидає всі сили на Покровськ і активізувалася біля Торецька: Генштаб про запеклі атаки окупантів

Від початку доби, 31 липня, на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Торецькому напрямку.

Злочинні обстріли прикордоння

Від цинічних обстрілів з території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Миропільське, Сокич, Павлівка та Катеринівка. Крім того, росіяни завдали удару чотирма некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Попівка.

Під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. Від початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Постраждали населені пункти Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала сім разів біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Наші захисники відбили шість ворожих атак, одна – продовжується.

Також окупанти бомбардували трьома КАБами Лиман та дев'ятьма НАРами вдарили у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог два рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, де й досі триває бій.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 16 – наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Тринадцять боїв завершено, ще три – тривають.

Крім того, загарбники завдали три авіаудари по Щербинівці та Торецьку.

Торецьк на карті / Фото: Deepstatemap

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка та Калинове. Сили оборони відбили 19 атак, 17 боєзіткнень продовжуються.

Також ворог завдав 20 авіаударів по районах Желанного, Іванівки, Миколаївки, Гродівки, Воздвиженки та Пантелеймонівки.

Наступ РФ на Покровськ / Фото: t.me/DeepStateUA

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного та Парасковіївки. Три бої завершено, два – тривають.

На Времівському напрямку чотири рази противник штурмував оборонні українські позиції поблизу Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи наші позиції на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

Нагадаємо, що росіяни пішли у наймасштабніший штурм на Вугледарському напрямку.

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