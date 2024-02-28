РФ кинула на Авдіївку таку кількість підрозділів, які могли б захопити кілька подібних міст – Жорін

Військовий Максим Жорін розповів про тактику РФ під час захоплення Авдіївки.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (ОШБР), яка брала участь у боях за Авдіївку, Максим Жорін розповів нові деталі про те, як окупаційні війська Росії захоплювали Авдіївку на Донеччині.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, кількості підрозділів Росії, які задіяли для взяття Авдіївки, насправді вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів.

"Так, вони зазнали і продовжують зазнавати втрати у шаленій кількості, проте ресурсу мають ще дуже багато. Щоб ви розуміли – за добу вони можуть привезти на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх роз**бують, на наступну добу вони знову привозять таку ж кількість", – розповів військовий.

Нагадаємо, окупанти просуваються далі біля Авдіївки – в ISW прогнозують захоплення нових населених пунктів.

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