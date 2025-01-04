РФ кинула на Часів Яр 10 тисяч війська: командир з 24-ї бригади про виснажливі бої за місто

За його словами, майже всі шляхи евакуації поранених та доставки боєприпасів до Часового Яру перебувають під вогневим контролем окупантів.

Росія залучила до наступу на Часів Яр понад 10 тис. окупантів, тоді як українським захисникам міста не вистачає людей і боєприпасів.

Про це в інтерв'ю "Суспільне Донбас" розповів командир підрозділу 24-ї окремої механізованої бригади Богдан.

Чоловік розповів, що його підроздід весь рік перебував на цій ділянці. Щодня окупанти штурмують в районі каналу Сіверський Донець – Донбас, який пролягає містом, аби перейти водойму і рухатися далі.

Нестача особового складу і боєприпасів

"У нас недостатня кількість особового складу, який може виконувати бойові задачі. Тому люди дуже великий час перебувають на позиціях без ротацій, без відпочинку, просто без можливості, хоча б одну-дві доби відпочити від щоденного ведення бойових дій", – відверто розповідає командир.

Богдан стверджує, що на даний момент ціла ворожа дивізія протистоїть одній нашій бригаді.

"Це понад десь 10 тисяч. І вже туди підключилася одна мотострілецька бригада у допомогу до даної дивізії", – зазначає військовий.

За його словами, майже всі шляхи евакуації поранених та доставки боєприпасів перебувають під вогневим контролем окупантів.

Окрім людей, захисникам Часового Яру не вистачає боєприпасів, у першу чергу — до артилерії.

"Артилерійських снарядів дуже великий дефіцит. Так само зараз у противника велика перевага в дронах. І дуже критична проблема – це особовий склад: люди, які зараз на позиціях, втомилися, як і морально, як і фізично, їм потрібен відпочинок, потрібна заміна. Це зараз дуже критично, велика нестача у нас особового складу в підрозділах. І, в першу чергу, мотивованого", — говорить військовий.

Чому Часів Яр такий важливий для ворога

Часів Яр — це висота. Це для них дуже важливе місто і в плані військовому, і в політичному, бо це прямі, скажемо так, ворота на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ", – пояснив Богдан.

Раніше повідомлялося, що російські війська знищили позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку.

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