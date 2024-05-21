РФ кинула в бій "кадирівців": в ISW повідомили про ситуацію на Харківщині

Окупанти нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжували наступ у районі Липців та Зеленого на Харківщині. Росія кинула під Вовчанськ підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го мотострілецького полку, а також Африканського корпусу Міноборони Росії наступали від Лук'янців на Липці і вздовж річки Муром на Зелене.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у Вовчанську на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 20 травня. Опубліковані 18 травня геолокаційні кадри демонструють, що окупанти нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча.

Такі звані російські воєнкори стверджували, що їхні війська просунулися на Вовчанському напрямку на 150-600 м.

У Генштабі ЗСУ інформували, що загарбники продовжували наступ у районі Вовчанська та Стариці.

Російський мілблогер заявляв, що під Старицею та Бугруваткою відбуваються позиційні бої.

Як заявляли джерела в РФ, російські військові, які діяли на Вовчанському напрямку, скаржилися на те, що відкрита місцевість не дозволяє швидко доставляти їм боєприпаси до лінії фронту. Ймовірно, вони мали на увазі те, що наземні лінії зв’язку (GLOC) на відкритій місцевості є вразливими до українських блокувальних ударів.

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Машовець заявив, що неуточнені частини 1-ї гвардійської танкової армії або частини 1-го танкового полку та 1-го мотострілецького полку, або частини 47-ї мотострілецької дивізії діють у лісовому масиві між Огірцевим (на північний захід від Вовчанська) та Бугруваткою на північ від річки Сіверський Донець.

Військовий оглядач також заявив, що у Вовчанську діють підрозділи 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад. Повідомляється, що під Вовчанськом діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат", 272-го мотострілецького полку і Росгвардії.

Мапа бойових дій на Харківщині / Фото: ISW

Нагадаємо, як повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський, після початку ворожого вторгнення на Харківщині ситуацію на північному сході вдалося контролювати. Але потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в межах нової мобілізаційної операції.

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