РФ "крила" артою: як з третього разу ЗСУ вдалося взяти в полон "імпортного" окупанта КНДР

Полонених КНДР взяли в полон з третьої спроби. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли у полон, був важкопоранений і помер, другий – скоїв самогубство.

Російські окупанти здійснили масований артобстріл, аби не дати українцям вивести з позицій захопленого у полон північнокорейського військового.

Про це розповіли військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО), які були задіяні в операції, передає "Радіо Свобода".

За їхніми словами, окупанти до останнього не давали ССО вийти з лісу разом із полоненим.

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"Вони, напевно, здогадалися, що ми хочемо забрати їхнього бійця, і почався масований артобстріл. Причому вони стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один FPV-дрон. Він теж не влучив, але це добре для нас", – розповідає оператор ССО з позивним "Грек".

За його словами, військові ССО готувалися взяти в полон солдатів з Північної Кореї, зокрема вчили фрази корейською. Українські спецпризначенці підійшли до місця дислокації угруповання ворога в лісі у маскувальних халатах, тому були непомітними.

Зазначається, що це вже третя спроба взяти у полон військовослужбовців КНДР. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли у полон, був важкопоранений і незадовго після захоплення помер, другий – скоїв самогубство. Тому полоненого оглянули і відібрали у нього засоби, якими він міг зашкодити собі.

"Можливо, у нього був больовий шок від поранення і він ще не зорієнтувався, що відбувається. Ми дуже швидко підійшли до нього. Одночасно ж побратими, які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований", – каже "Грек".

Після взяття в полон полоненому зробили знеболювальний укол, а далі передали медикам. За словами українських військових, кореєць дуже хотів пити та їсти.

Сам полонений сьогодні розповідав, що протягом 5 днів залишався на полі бою, поки його не знайшли бійці України.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

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