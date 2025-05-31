РФ кинула сили на окупацію великого міста: Forbes про те, як ця битва визначить умови миру

Часів Яр.

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Російські війська посилили активність та штурмові дії міста Часів Яру на Донеччині. Загарбники не шкодують особового складу для його захоплення. Такі дії Москви свідчать про те, що росіяни не очікують настання швидкого миру.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

"Хоча захоплення Часів Яру є критично важливим для російських військових зусиль, воно має невелику довгострокову стратегічну цінність", - йдеться у матеріалі.

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РФ кидає нові сили на місто

Автори статті наголошують, що Часів Яр є укріпленою позицією, яка блокує просування російських військ вглиб Донецької області в напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Військове командування РФ протягом останніх тижнів посилило штурми міста. Армію підкріпили солдатами президентського полку федеральної служби безпеки, який за чисельністю приблизно дорівнює мотострілецькій бригаді.

"Хоча цей підрозділ не вважається елітним, його присутність свідчить про те, що Росія намагається заповнити прогалини і розв'язати проблему нестачі живої сили, перепрофілюючи навіть церемоніальний підрозділ, щоб зберегти темпи захоплення міста", - йдеться у матеріалі Forbes.

РФ не прагне до миру

Зазначається, що жертвування особовим складом, технікою та передовими технологіями заради взяття Часів Яру свідчить про те, що РФ не чекає на швидке настання миру. Ймовірно, окупанти готують ґрунт для літнього наступу.

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“Більш імовірно, що російські військові планують продовжувати бойові дії щонайменше до літа. Хоча довгострокові цілі Росії залишаються невизначеними, їхня активізація в Часовому Яру очевидна.", - пишуть у статті.

Українські Збройні сили мають на меті не дати Росії взяти під повний контроль місто і затягнути російські війська в тривалу, кровопролитну міську битву.

"Результат битви за Часів Яр може не лише визначити наступну фазу війни, але й встановити умови для будь-якого майбутнього миру", - заявляють у Forbes.

Ситуація на Донеччині

Напередодні у DeepState оновили мапу. Зазначається, що армія РФ захопила ще два населені пункти у Донецькій області. Росіяни наблизилися до адмінкордону Дніпропетровщини. Так, за даними аналітиків, до області — лише 2,6 км.

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Військовий аналітик Іван Ступак наголошує, що армія РФ перерізала трасу Покровськ — Костянтинівка. Тепер, пояснює експерт, росіяни починають новий наступ: зі сходу — на Покровськ, і з заходу — на Костянтинівку.

Окрім того, війська РФ продовжують наступати на Лиманському напрямку. На деяких ділянках ворогу вдалося продавити оборону ЗСУ. Ціль росіян - вийти на околиці Лимана на Донеччині.

Тим часом NYT пише, що РФ готує масштабну кампанію з повного захоплення Донеччини. Аналітична платформа Deepstate зафіксувала подвоєння темпів просування РФ у травні — до 9 км² на добу, переважно в Донецькій області. Експерти також попереджають про зростання загроз на півночі, зокрема в Сумській області.

Дата публікації 23:44, 30.05.25 Кількість переглядів 8 Біля кордону тисячі окупантів! Росіяни атакують Сумщину!