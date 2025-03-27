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- Війна
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РФ кинула в атаку 40 мотоциклів на Новопавлівському напрямку – ЗСУ
На цьому напрямку багато відкритих ділянок місцевості, що дає змогу росіянам використовувати тактику швидкого прориву.
Російська армія все активніше застосовує легку техніку на Новопавлівському напрямку. Лише 26 березня окупанти використали для штурму 40 мотоциклів.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.
За його словами, на цьому напрямку багато відкритих ділянок місцевості, що дає змогу росіянам використовувати тактику швидкого прориву.
“Це активне використання легкої техніки – мотоциклів і багі – для швидкого наближення до українських позицій, а іноді навіть для спроби заходу за лінію оборони та закріплення на позиціях. Це фактично мотоциклетний десант”, – зазначив Трегубов.
Метою таких атак є як мінімізація втрат серед бронетехніки, так і спроби обійти мінні загородження та зменшити вразливість до ударів БпЛА. Водночас ефективність подібної тактики сумнівна.
“Вони вже зрозуміли, що це не надто ефективно, але принаймні дешевше, ніж втрачати бронетехніку”, – додав речник ОСУВ.
Також російська армія активно використовує FPV-дрони, дрони на оптоволокні та впроваджує антидронові технології, зокрема сітки, що прикривають техніку та позиції.
“Це те, що у них виходить добре. Є і низькотехнологічні рішення – використання саморобних транспортних засобів, цивільних авто або навіть рибальських човнів для форсування річок”, – зазначив Трегубов.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці.