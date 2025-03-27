РФ кинула в атаку 40 мотоциклів на Новопавлівському напрямку – ЗСУ

Військовий ВС РФ. / © Associated Press

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Російська армія все активніше застосовує легку техніку на Новопавлівському напрямку. Лише 26 березня окупанти використали для штурму 40 мотоциклів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

За його словами, на цьому напрямку багато відкритих ділянок місцевості, що дає змогу росіянам використовувати тактику швидкого прориву.

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“Це активне використання легкої техніки – мотоциклів і багі – для швидкого наближення до українських позицій, а іноді навіть для спроби заходу за лінію оборони та закріплення на позиціях. Це фактично мотоциклетний десант”, – зазначив Трегубов.

Метою таких атак є як мінімізація втрат серед бронетехніки, так і спроби обійти мінні загородження та зменшити вразливість до ударів БпЛА. Водночас ефективність подібної тактики сумнівна.

“Вони вже зрозуміли, що це не надто ефективно, але принаймні дешевше, ніж втрачати бронетехніку”, – додав речник ОСУВ.

Також російська армія активно використовує FPV-дрони, дрони на оптоволокні та впроваджує антидронові технології, зокрема сітки, що прикривають техніку та позиції.

“Це те, що у них виходить добре. Є і низькотехнологічні рішення – використання саморобних транспортних засобів, цивільних авто або навіть рибальських човнів для форсування річок”, – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці.