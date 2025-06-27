Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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РФ зібрала на Покровському напрямку 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський.

Головком ЗСУ зазначив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни.

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«Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту.

Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем», — запевнив він.

Раніше повідомлялося, що війська РФ намагаються не зменшувати свій темп наступу на сході. Загарбники прагнуть прорватися в напрямку Дніпропетровської області та встановити повний контроль над Донеччиною.

За даними очільника Міноборони України Рустема Умєрова, Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

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