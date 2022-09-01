РФ масовано обстріляла Харківщину: частина запущених з Бєлгорода ракет "самоліквідувалася"

У ніч проти 1 вересня із російського Бєлгорода по Харкову окупаційні війська запустили 5 ракет.

Частина запущених з Бєлгорода ракет - "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова ОВА.

За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

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На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали четверо мирних мешканців.

Серед поранених - 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

Уночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

Близько третьої години ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

"Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 31 серпня Росія вдарила по Харкову, над містом піднявся стовп диму (фото).

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