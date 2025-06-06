6 червня знешкоджено 406 засобів повітряного нападу РФ / © ТСН.ua

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У ніч на 6 червня противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу.

Про це заявили Повітряні Сили ЗС України.

За офіційними даними, ворог атакував Україну 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Місця запусків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське (ТОТ Криму).

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У ніч на 6 червня противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 летіли із Курської та Воронезької областей Росії.

36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем.

Двома крилатими ракетами Іскандер-К ворог атакував із району Джанкой на ТОТ Криму.

Одна протирадіолокаційна ракета Х-31П була запущена із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

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Хто відбивав повітряний напад ворога 6 червня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни.

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 було локаційно втрачено/подавлені РЕБ.

Чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві — не досягли цілей (локаційно втрачені).

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Також йдеться про 30 крилатих ракет Х-101 і дві крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні в ніч на 6 червня росіяни застосували як БпЛА, так і балістичні ракети. Таким чином противник перевантажує ППО, запускаючи повітряні цілі з різних напрямків.

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