РФ масово обстрілює українська міста і села вздовж лінії фронту (список)

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на основних напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилася без суттєвих змін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 вересня.

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На Сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках противник продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Так, на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль.

На Слов’янському напрямку – Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

– Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне; на Краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

– Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне; на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

– Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка;

– Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка; на Новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

– Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик; на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджуються на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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