РФ масово вербує африканців на війну в Україну: країни регіону хочуть пояснень від Москви

Африканські найманці / © news.sky.com

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді планує цього тижня здійснити візит до Росії, щоб порушити питання вербування громадян країни до російської армії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра, на уряд Кенії зростає тиск з боку родичів громадян, які опинилися втягнутими у війну проти України. Багато сімей вимагають від влади вжити активних заходів, щоб повернути своїх рідних додому та припинити їхню участь у бойових діях.

«Ми хочемо привернути увагу до страждань кенійських родин і знайти практичні рішення цієї проблеми», — наголосив Мудаваді.

Він підкреслив, що Кенія прагне вирішити ситуацію дипломатичним шляхом і не планує діяти конфронтаційно.

За даними української сторони, у бойових діях можуть брати участь понад 1700 громадян африканських країн.

Аналітики припускають, що реальна кількість таких бійців може бути значно більшою.

За інформацією розвідки Кенії, серед цих людей може бути понад тисяча громадян країни. Часто їх залучають через посередників, обіцяючи високооплачувану цивільну роботу або можливість навчання.

Подібна ситуація викликала занепокоєння і в інших країнах Африки. Зокрема, у лютому влада Гани повідомляла, що понад 50 громадян держави загинули після того, як їх втягнули у бойові дії проти України.

Уряд Південної Африки також розпочав перевірку обставин, за яких її громадяни могли вирушити на війну. Влада з’ясовує, чи діяли посередницькі структури та чи могли бути використані старі мережі найманців.

Правозахисна організація Inpact повідомила, що у перевірених списках новобранців фігурують понад 1400 осіб із різних країн Африки.

Серед держав із найбільшою кількістю завербованих називають Камерун, Єгипет і Гану.

Експерти вважають, що ці дані можуть відображати лише частину масштабної системи вербування. Після оприлюднення звіту до правозахисників звернулися десятки родин, які підтвердили подібні схеми залучення людей.

Водночас більшість африканських урядів намагаються діяти обережно, щоб не загострювати дипломатичні відносини з Москвою.

Раніше повідомлялося, що влада Гани звернулася до Росії з вимогою зупинити вербування своїх громадян до російської армії після того, як було підтверджено загибель 55 ганців.

Ми раніше інформували, що близько тисячі громадян Кенії були незаконно завербовані для участі в бойових діях на боці Росії у війні проти України.