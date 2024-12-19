РФ масово відправляє строковиків на війну: ISW про небезпеку посилення російської армії

Міноборони РФ дедалі частіше змушує призовників підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні. Командування намагається створити більше штурмових сил для підтримки нинішнього темпу наступальних операцій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на повідомлення татарсько-башкирської служби Радіо Свобода "Ідель Реалії". У матеріалі йдеться про те, що батьки російських призовників, які служать у військовій частині в Чебаркулі Челябінської області, написали звернення для прямої лінії диктатора РФ Володимира Путіна 19 грудня. У зверненні зазначається, що їхніх дітей примушують підписувати контракти на військову службу в Збройних силах.

Тим часом опозиційне видання "Мобилизационные новости" 18 грудня повідомило, що російський призовник зі Псковської області нещодавно помер у тимчасово окупованій Запорізькій області з невідомих причин.

Керівник російського РФ Генштабу Валерій Герасимов на брифінгу для іноземних військових аташе заявив, що Повітряно-космічні сили РФ завершують формування першого полку зенітних ракетних комплексів С-500. З його слів, їхня армія завершує випробування атомного підводного човна з балістичними ракетами "Князь Пожарський" класу "Борей-А". Крім того, до 2028-го військові планують поповнити Військово-морський флот РФ ще двома підводними човнами класу "Борей", сказав Герасимов.

В ISW наголошують - український військовий оглядач Петро Черник заявив, що ЗСУ пошкодили та знищили до 28 російських надводних кораблів від початку повномасштабного вторгнення до України. Аналітики зауважують, Сили оборони пошкодили та знищили 10 з 15 десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, але на озброєнні цього флоту все ще перебуває 20 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, головком Олександр Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні. З його слів, інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військових.

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