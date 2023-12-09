РФ масштабно міняє демографічний склад Криму – на півостров переселили 800 тисяч росіян: ISW

Сотні тисяч росіян заселили до Криму після анексії півострова.

Від початку анексії Криму 2014 року на півострів прибуло близько 800 тис. громадян Росії, в той час як понад 100 тис. українців були змушені залишити півострів.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані української Гельсінської спілки з прав людини.

За словами правозахисників, ключовими інструментами реалізації політики масового переселення росіян у Крим стали пільгове іпотечне кредитування, масштабне переміщення представників російської влади та силових структур, виселення українців на материкову частину України та стимулювання переїзду українців на територію Росії, щоб звільнити місце проживання в Криму та заохотити громадян Росії на переселення.

"Російська окупаційна влада в інших регіонах вживає подібних заходів із відновлення населення. У Союзі повідомили, що російська влада наразі намагається заохотити росіян переселятися до окупованого Криму через високу інтенсивність військових дій поблизу", - пишуть в ISW.

Нагадаємо, окупанти отримала чіткі часові межі щодо захоплення Авдіївки та Куп'янська через вибори в Росії.

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