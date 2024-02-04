РФ має більше боєприпасів і здійснює артобстріли хаотично – підполковник про Лимано-Куп'янський напрямок

В середньому до нового року на Лимано-Куп'янському напрямку було близько 400-500 артобстрілів ворога, а зараз в середньому – 700-800.

Окупанти не відчувають нестачу боєприпасів і збільшили майже вдвічі інтенсивність обстрілів Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це розповів керівник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

За його словами, за період до Нового року і зараз ворог більше активізувався саме на Лиманському напрямку. На Куп’янському напрямку досить висока інтенсивність атак зберігається. Лише протягом минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку ворог здійснив 13 атак, з них 5 на Куп'янському і 8 – на Лиманському.

Крім того РФ продовжує здійснювати інтенсивні артобстріли позицій Сил оборони та прикордонних населених пунктів. Також росіяни активно використовують техніку під час штурмів, але все залежить від ділянки.

Шевцов додав, що окупанти протягом минулої доби здійснили 707 артобстрілів.

"Це досить багато. В середньому до нового року було близько 400-500, а зараз в середньому – 700-800. Це свідчить про те, що у ворога немає нестачі боєприпасів", – пояснив пресофіцер.

Також ворог інтенсивно використовує дрони-камікадзе. Так, протягом минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку було 17 випадків застосування FPV-дронів.

Яка ситуація з боєприпасами у ЗСУ

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Шевцов запевнив, що наразі боєприпаси у Сил оборони є, проте не можна сказати, що їх забагато. Боєпрпаси використовують точково.

"Тобто, якщо маємо певну ціль, то тоді застосуємо артилерію. А ворог, маючи більше боєприпасів, ніж ми, здійснює артобстріли хаотично, просто лякаючи місцеве населення", – додав він.

Мета окупантів

На думку речника "Сталевого кордону", окупанти мають на меті до президентських виборів в РФ вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайняти Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.

"Але таких дедлайнів в них вже було багато і жодних успіхів на цьому напрямку у ворога немає", – запевнив підполковник.

Раніше у Forbes написали, що артилеристи РФ стають зухвалими, а в України закінчуються боєприпаси.

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