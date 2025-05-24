РФ має "чотиримісячне вікно" для прориву на фронті: Sky News про можливості наступу росіян

Наступ РФ.

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Армія РФ має "чотиримісячне вікно", щоб прорватися крізь оборону ЗСУ - перш ніж погода почне погіршуватися, а запаси радянських танків в окупантів вичерпаються. Наразі загарбники намагаються підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Де РФ концентрує війська

Видання з посиланням на українського військово повідомляє, що російські війська збираються у північно-східній частині. Втім, у ЗС РФ "нічого не вдається". Втім, каже він, існує “явна підготовка до активних наступальних дій з боку ворога”.

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"Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії", — цитує Sky News начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса.

Тим часом військовий аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що накопичення окупаційних військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення ЗСУ з Курської області.

Зазначається, що деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема з елітного повітряно-десантного підрозділу ВДВ, командування РФ перекинуло до Курщини. Ймовірно, там вони можуть перебувати і зараз.

"Якщо ці підрозділи знову з’являться в районі Покровська, то це означатиме, що вони не збираються розгортати масштабний стратегічний наступ поблизу Харкова", - вважає аналітик.

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Чи має РФ сили для наступу

Кларк не вважає, що Росія має ресурси для масштабного наступу на Харків чи Суми цього літа.

“Думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу", - наголошує аналітик.

Втім, Кларк стверджує, що РФ має "чотиримісячне вікно" для прориву української оборони.

"Вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плато", - пояснює фахівець.

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У виданні також заявляють, що російські запаси військової техніки радянських часів, як очікується, мають завершитися до середини осені цього року.

Своєю чергою, військовий експерт з аналітичного центру RUSI Джек Вотлінг стверджує, що Росія, ймовірно, “м’яко розпочне” свій наступ, а не здійснить швидкий маневр великими механізованими підрозділами. Адже, каже він, Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти таким чином.

Натомість, літній наступ, ймовірно, призведе до “постійного зростання кількості нападів на ширшій території. Вотлінг пояснив, є ознаки того, що цей процес вже розпочався.

Ситуація на фронті

Керівник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив про загрозу на кордоні. Наразі, з його слів, Сумська область є одним із пріоритетних напрямків для російської окупаційної армії. Ворожі обстріли регіону посилюються.

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Тим часом керівник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус повідомив, що армія РФ накопичує особовий склад поблизу держкордону з Харківською областю. Окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.

Військовий аналітик Іван Ступак повідомив про те, що РФ продавлює фронт на трьох ділянках. Зокрема, на межі Курської та Сумської областей. З його інормації, РФ контролює вже 100 кв. км Сумщини.

Дата публікації 22:21, 23.05.25 Кількість переглядів 9 Українські воїни вдома! Перші хвилини на рідній землі! Дзвінки рідним і сльози радості!