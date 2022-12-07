РФ має дуже великий запас ракет С-300: Резніков назвав регіони, які найбільше - під загрозою

Російська війська давно вийшли за межі необхідного їм резерву у разі нападу на них.

Російська Федерація має великий запас ракет С-300, якими може обстрілювати прикордонні регіони України або ті, які межують з окупованими регіонами. Це - Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 грудня.

"В них дуже великий запас ракет С-300 - це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі "земля-земля", - розповів міністр.

Резніков зауважив, що Росія використала велику кількість крилатих та балістичних ракети проти України. За його словами, російська війська давно вийшли за межі необхідного їм резерву у разі нападу на них, а спроможність виготовляти ракети різко впала по деяких типах ракетах, а по деяких - взагалі відсутня.

Український міністр повідомив, що ракет "Іскандер" залишилось менш як 13%. Для оборону потрібно мати хоча б 25%. "Калібрів" є 37%, проте після вчорашньої атаки залишилось близько 30%.

Путін залишив Росію без ППО

По російських військових аеродромах біля Рязані (Дягілєво), в Саратовській області (Енгельс) та в Курську вдарили безпілотники. Як вважають військові експерти та західні розвідки, це показало вразливість російських стратегічних об'єктів та неефективність ППО РФ. Атака стала серйозним сигналом як для РФ, так і для Заходу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що внаслідок атаки безпілотників було знищено один бомбардувальник у Дягілєво і три в Енгельсі. Після цього, за його словами, президент Росії Володимир Путін поспілкувався з командувачем "спецоперації" Сергієм Суровікіним на підвищених тонах.

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