РФ має намір додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії - Арестович про ситуацію у Придністров'ї

Про це свідчать удари крилатими ракетами по південному регіону.
Росія почала терористичну активність у невизнаному Придністров'ї. А сьогоднішні удари крилатими ракетами по південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 26 квітня.
"Росія почала терористичну активність у так званій ПМР на території нашої доброї сусідки Молдови. Російська влада заявляє, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - сказав він.
Арестович наголосив, що воєнно-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває на постійному зв’язку з нашими сусідами, і ми знаємо що з цим робити.
"А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напрямку просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", - підсумував радник керівника ОП.
Нагадаємо, за даними Генштабу, у невизнаному Придністров'ї підрозділи оперативної групи військ РФ приведені у повну бойову готовність.
Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.
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