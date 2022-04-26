РФ має намір додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії - Арестович про ситуацію у Придністров'ї

РФ має намір додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії - Арестович про ситуацію у Придністров'ї

Про це свідчать удари крилатими ракетами по південному регіону.

Росія почала терористичну активність у невизнаному Придністров'ї. А сьогоднішні удари крилатими ракетами по південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 26 квітня.

"Росія почала терористичну активність у так званій ПМР на території нашої доброї сусідки Молдови. Російська влада заявляє, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - сказав він.

Арестович наголосив, що воєнно-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває на постійному зв’язку з нашими сусідами, і ми знаємо що з цим робити.

"А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напрямку просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", - підсумував радник керівника ОП.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у невизнаному Придністров'ї підрозділи оперативної групи військ РФ приведені у повну бойову готовність.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Читайте також: