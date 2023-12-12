РФ має певні тактичні успіхи біля Бахмута: Згурець розповів про загрози

Просування в бік Часового Яру ворог розглядає як одне із пріоритетних.
Російські війська мають тактичні успіхи на заході від Бахмута, зокрема в районі населених пунктів Богданівка, Хромове та Іванівське.
Про це заявив Аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.
"Ворог продовжує робити головний наголос на зусиллях щодо оточення Авдіївки та активізації наступальних дій навколо Бахмута. Зокрема, в районі Богданівки, Хромового та Іванівське. Там у ворога є певні тактичні успіхи, які потенційно створюють загрози для Часового Яру. Саме в бік Часового Яру ворог розглядає просування як пріоритетне. Адже місто знаходиться на підвищенні. Наші підрозділи стримують противника", - зазначив він.
За його словами, російські окупанти мають значну кількість резервів на цьому напрямку.
Нагадаємо, вдень 12 грудня Зеленський повідомив, що ЗСУ відбили в окупантів терикон в межах Горлівки Донецької області.
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