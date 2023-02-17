РФ має сили просто зараз завдати масованого ракетного удару: Гуменюк закликала бути напоготові постійно

В Україні залишається загроза масованого ракетного удару з боку Росії, тому українці мають постійно бути готовими до таких атак.

Про це начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла у ефірі "ДніпроTV" 17 лютого.

Вона наголосила, що РФ має потенціал навіть просто зараз влаштувати ракетний удар.

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"По-перше, напоготові треба бути постійно. Об'єктивна обстановка свідчить про те, що ворог нарощує свої зусилля і має потенціал навіть просто зараз здійснити ракетний удар", – пояснила ситуацію Гуменюк.

Вона також поінформувала, що зараз у Чорному морі фіксується російське угруповання з 11 кораблів. Серед них є три надводні ракетоносії, що можуть бути оснащені 24 ракетами "Калібр".

Представниця Сил оборони півдня попередила, що таке угруповання ворога вже становить реальну загрозу для всієї території України.

"Навіть на тій відстані, на якій вони тримаються від українського берега – контрольованого Україною берега, – вони переховують себе, аби не бути ураженими. Але можуть звідти завдати удару. Ударна сила і дальність ракети "Калібр" – 2500 кілометрів, отже це вся територія України", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що Росія намагаються накопичити достатній обсяг ракет для масованого трихвильового удару у річницю вторгнення до України, 24 лютого.

Аналітики американського Інституту вивчення війни теж повідомили, що РФ може влаштувати ще одну масовану ракетну атаку по цивільних об'єктах України, адже реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від ворога.

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