РФ мобілізує тих, кого кине вмирати, а ми – цивілізований світ: Зеленський – про новий наступ ворога

Зеленський попередив, що окупанти можуть кинути все, що мають для спроби нового наступу.

Росія обов'язково спробує кинути усі свої сили, які в неї залишилися, щоб змінити ситуацію на фронті на свою користь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 3 січня.

Президент зазначив, що розпочав цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні – переговорів з союзниками.

"Щойно говорив з прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем’єр-міністр Нідерландів, премʼєр-міністр Британії, премʼєр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо", – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що такі розмови відбуваються саме зараз – напередодні нових мобілізаційних процесів, які готуються Росією.

"Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону", – наголосив він.

Зеленський не сумнівається, що путінський режим кине усе, що у нього залишилося, та всіх, кого зможе зібрати, "щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти свою поразку".

"Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", – підсумував глава держави.