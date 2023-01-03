РФ мобілізує тих, кого кине вмирати, а ми – цивілізований світ: Зеленський – про новий наступ ворога

Зеленський попередив, що окупанти можуть кинути все, що мають для спроби нового наступу.
Росія обов'язково спробує кинути усі свої сили, які в неї залишилися, щоб змінити ситуацію на фронті на свою користь.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 3 січня.
Президент зазначив, що розпочав цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні – переговорів з союзниками.
"Щойно говорив з прем’єр-міністром Канади, і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем’єр-міністр Нідерландів, премʼєр-міністр Британії, премʼєр-міністр Норвегії. І ось Джастін Трюдо", – сказав Зеленський.
Глава держави зауважив, що такі розмови відбуваються саме зараз – напередодні нових мобілізаційних процесів, які готуються Росією.
"Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону", – наголосив він.
Зеленський не сумнівається, що путінський режим кине усе, що у нього залишилося, та всіх, кого зможе зібрати, "щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти свою поразку".
"Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", – підсумував глава держави.
Що відомо про загрозу нового наступу Росії
Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, зараз РФ формує резерви, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни. За словами Мусієнка, Росія може готувати одночасний наступ у декількох напрямках. Зокрема – зі сходу та півночі України.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що РФ у січні готує нову хвилю мобілізації.
Водночас у Генштабі ЗСУ зауважують, що станом на кінець грудня розгорнуте в Білорусі, Брянській та Курській областях РФ угруповання окупантів удвічі менше за задіяне для наступу на Київ у лютому минулого року.
Ще раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Генерал заявляв, що цей наступ "може відбутися в лютому, в найкращому разі в березні, у гіршому — наприкінці січня".