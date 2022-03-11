РФ "мобілізує" зеків і створює "комендатури" на захоплених територіях — зведення Генштабу

РФ "мобілізує" зеків і створює "комендатури" на захоплених територіях — зведення Генштабу

В окремих населених пунктах росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюють грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

На тимчасово окупованих територіях загарбники проводять агресивну російську пропаганду, намагаючись схилити на свою сторону місцеве населення.

Про початок шістнадцятої доби війни з Росією йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00 11 березня.

Суттєвих змін у розташуванні українських військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Пропаганда і заклики до колаборації

На захоплених територіях окупанти активно проводять агресивну російську пропаганду. Вони поширюють проросійські меседжі і намагаються домовитися з місцевим населенням.

На території Херсонської області росіяни намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, створюють "систему комендатур" у тимчасово захоплених населених пунктах.

Чернігівщина

Під час зіткнень з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують зазнавати суттєвих втраи. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

Порушення гуманітарного права

В окремих населених пунктах росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюють грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

РФ "мобілізує" зеків

У виправних колоніях Ростовської області РФ триває вербування ув’язнених. Їм пропонують приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил Росії готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.

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