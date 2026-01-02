РФ модернізує “Шахеди”: експерт показав нову небезпечну знахідку на дронах

Інфрачервоний прожектор на російському дроні / © Сергій Флеш

Реклама

Ворог шукає способи захистити свої БпЛА від українських «мисливців за дронами». Про нову знахідку повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Навіщо «Шахедам» прожектори

За словами експерта, таке обладнання на «Шахедах» він бачить уперше.

Реклама

«Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами», — зазначив «Флеш».

Як це працює: Більшість камер нічного бачення, які використовують українські мобільні групи та дрони-перехоплювачі, чутливі до інфрачервоного спектра. Потужний спалах ІЧ-світла може «засвітити» картинку оператору, унеможливлюючи прицілювання.

Як виявити небезпеку: порада військовим

Окрім дронів, що можуть засліплювати, росіяни використовують БПЛА з онлайн-керуванням («Гербери» та модернізовані «Шахеди») для розвідки. «Флеш» надав інструкцію, як їх виявити за допомогою приладу TinySA Ultra.

Якщо в ефірі з’являються горизонтальні риски в діапазоні 1300–1500 МГц, це свідчить про роботу відеопередавача ворожого дрона.

Реклама

© Сергій Флеш

Що це означає для військових:

Загроза удару: Мобільні вогневі групи (МВГ) та ППО мають бути в готовності №1. Пріоритетна ціль: Якщо БпЛА кружляє і дає такий сигнал — це ретранслятор. Його треба збивати першочергово. Режим тиші: Дрон веде розвідку, тому слід мінімізувати активність на землі. Викриття позицій: Якщо дрон із сигналом висить над вами — вашу позицію вивчили, можливий удар. Шпигунство: Ворог може знімати роботу зенітних дронів, щоб вивчати тактику ЗСУ.

Сергій Бескрестнов також закликав військових ділитися з ним інформацією про будь-які нові знахідки напряму, оскільки бюрократичні процедури часто гальмують обмін даними між відомствами.

Нагадаємо, Росія нарощує удари по Україні авіабомбами. Військові вважають, що КАБи є новою смертельною загрозою 2026 року.