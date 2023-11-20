РФ модифікувала касетні авіабомби і вперше вдарила ними по ЗСУ – аналітики ISW

Російські окупанти модіфікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК-500, модифікованими під плануючі, по українських позиціях біля Староморського. Російські військові блогери стверджують, що цей удар є першим великим російським ударом по Україні з використанням цієї зброї в модифікації плануючої бомби", — пишуть аналітики.

Оглядачі зауважили, що погана погода перешкоджає використанню бронетехніки, зокрема, на заході Запорізької області, але українські сили все ще атакують російські позиції за допомогою піхотних підрозділів. А касетні боєприпаси є найбільш ефективними саме при використанні їх проти піхоти.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально.

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