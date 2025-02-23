РФ могла не застосовувати ракети у ніч атаки по Україні через їхню нестачу – авіаексперт

Ворог виконує завдання за допомогою тих ресурсів, які має.
Армія РФ могла не застосовувати ракети у ніч проти 23 лютого через їхню нестачу. Тож росіяни виконують завдання за допомогою тих ресурсів, які є в наявності.
Про це в ефірі "Ми-Україна" сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.
"Можливо, не стояло завдання застосовувати ракети, не було цілей або їх просто немає. Судячи з наявних даних, у РФ є 8-9 літаків, споряджених ракетами Х-101, але вони можуть тримати їх у резерві для подальшої ескалації", — сказав Костянтин Криволап.
Це спостереження він висловиви щодо прильотів ІЛ-76 на базу "Енгельс-2" і відповідних польотів з авіабази "Оленья" до "Енгельса" в цей час.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 лютого повідомив, що армія РФ атакувала Україну 267 дронами.
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