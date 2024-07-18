РФ могла перекинути війська з Херсонської області до Харківської: як це коментують у ЗСУ

Ознак формування наступальних угруповань ворога на півдні нині немає.

Росіяни могли перекинути війська з Херсонської у Харківську область. У ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ.

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері дій військ противника на операційній зоні ОСУВ "Таврія" не виявлено", - сказав речник.

За його словами, немає ознак формування наступальних угруповань у зоні угруповування "Таврія".

"Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає", - додав Лиховій.

Нагадаємо, військовий експерт Євген Дикий впевнений, що Сили оборони України поступово перехоплюють ініціативу на лінії зіткнення.

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