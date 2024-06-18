РФ могла захопити Новоолександрівку на Донеччині: розвідка Британії про серйозну небезпеку для ЗСУ

Ймовірно, армія РФ могла взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Захоплення населеного пункту створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої. Росія поступово просувалася вперед від моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024-го", - йдеться у звіті.

Окупація Новоолександрівки дозволить окупаційним військам наблизитись до дороги Т-05-04. Цей шлях один з основних із постачання Сил оборони на сході.

За оцінками британських розвідників, село Воздвиженка може стати наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику.

Росіяни могли захопити Новоалександрівку. Мапа Deepstatemap.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що мета літнього наступу РФ – Донецька область. Втім, успіх російських генералів безпосередньо залежить від ресурсного забезпечення українських Сил оборони.

Читайте також: