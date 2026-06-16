РФ могла втратити більшість боєздатних Ту-22М3: скільки бомбардувальників залишилося

Російський бомбардувальник (ілюстративне фото) / © Getty Images

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У Росії в Іркутській області розбився ще один дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3. Це вже третій такий літак, який упав у цьому регіоні з 2022 року. Наразі невідомо, що стало причиною аварії та чи вижив екіпаж. За попередніми даними, він міг скористатися системою катапультування.

Детальніше в матеріалі Defense Express.

Саме в Іркутській області розташована авіабаза “Белая”, яку використовують російські дальні бомбардувальники. Один Ту-22М3 у цьому регіоні розбився у 2024 році, ще один — у 2025-му, а тепер стало відомо про нову втрату 2026 року.

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Загалом із початку повномасштабної війни Росія могла втратити або отримати пошкодженими щонайменше 24 бомбардувальники Ту-22М3.

Ту-22М3. / © Вікіпедія

Серед таких випадків — пошкодження трьох літаків на авіабазі “Дягилево” у грудні 2022 року, знищення одного й пошкодження ще двох Ту-22М3 на авіабазі “Сольцы” у серпні 2023-го, а також збиття одного бомбардувальника ЗСУ над Ставропольським краєм у квітні 2024 року.

Крім того, у липні 2024 року було пошкоджено два Ту-22М3 на авіабазі “Оленья”. У червні 2025 року під час операції СБУ “Павутина” на авіабазах “Оленья”, “Белая” та “Дягилево” було знищено 12 таких літаків.

Окремо варто враховувати втрати через аварії. У 2024, 2025 та 2026 роках по одному Ту-22М3 розбилося в Іркутській області РФ.

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Ту-22 у будь-яких модифікаціях Росія не виробляє з 1993 року. Повноцінної заміни цим літакам у РФ немає, а запас комплектуючих обмежений. Через це навіть часткові пошкодження можуть призводити до списання літака або перетворення його на “донора” запчастин.

За оцінками The Military Balance, станом на лютий 2025 року на озброєнні РФ перебувало 55 бомбардувальників Ту-22М3. Відтоді Росія втратила ще 14 таких машин — через аварії та операцію “Павутина”.

Формально після цього у РФ може залишатися близько 41 Ту-22М3. Однак значна частина цих літаків може бути непридатною до експлуатації або використовуватися як джерело запчастин, хоча на папері вони досі можуть рахуватися на озброєнні.

Щоб оцінити реальну кількість справних машин, варто згадати заяву керівника ГУР Кирила Буданова 2023 року після удару по авіабазі “Сольцы”. Тоді, за його словами, Росія мала 27 справних Ту-22М3 і ще два літаки перебували в ремонті після атаки.

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З цього можна припустити, що на початок повномасштабного вторгнення РФ могла мати приблизно 33–34 боєздатні Ту-22М3.

Якщо вважати, що всі уражені на землі літаки були справними, а пошкоджені машини не вдалося відновити, то нині в Росії може залишатися лише близько 9–10 робочих бомбардувальників цього типу.

Таким чином, із 2022 року РФ могла втратити понад 70% боєздатних Ту-22М3. Ці втрати є фактично невідновними, адже серійне виробництво таких літаків давно припинене, а можливості РФ обмежуються залишками радянських фюзеляжів, з яких намагаються збирати модернізовані Ту-22М3М.

Нагадаємо, поблизу російського Орська розбився навчальний літак Diamond DA42, унаслідок чого загинули інструктор і двоє курсантів Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Інцидент вкотре підкреслив проблеми з якістю та безпекою авіатехніки, яку РФ збирає самотужки після запровадження санкцій.

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