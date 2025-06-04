Обстріли України 2025 року: у Британії зробили невтішний прогноз

Джон Гілі / © Сайт президента України

Реклама

Нинішній темп обстрілів Росією України може продовжуватись протягом 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у рамках чергового засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»), передає «Радіо Свобода».

Гілі зауважив, що ця зустріч відбувається «на тлі найгірших атак російських безпілотників на Україну з початку повномасштабного вторгнення Путіна». Міністр каже, що Путін «продовжує доводити, що він не за мир» і що «він, як і раніше, налаштований на смерть, руйнування та дестабілізацію». Голова Міноборони Британії звинувачує Росію у продовженні «зриву» переговорів про припинення вогню.

Реклама

«Міста постраждали, будинки зруйновані, мирні жителі вбиті, і Росія зараз регулярно запускає понад 300 безпілотників щодня по Україні. І цей темп обстрілів може підтримуватись протягом 2025 року. І через три з половиною роки цієї війни президент Путін продовжує доводити, що він не за мир», — сказав Гілі.

Він закликав союзників активізуватися з допомогою Україні і невідступати. Зі свого боку, міністр анонсував, що Велика Британія цього року збільшить постачання безпілотників Україні вдесятеро.

«10 000 минулого року, ми прагнемо 100 000 цього року», — додав Джон Гілі.

Нагадаємо, що Путін у розмові з Трампом попередив, що завдасть серйозного удару по Україні у відповідь на операцію «Павутина».

Реклама