РФ може піти на нову хвилю мобілізації: коли це планують у Кремлі

Російська армія / © Getty Images

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У Кремлі розглядають радикальні варіанти поповнення російської армії через гостру нестачу новобранців. Серед можливих сценаріїв — нова хвиля мобілізації після виборів до Держдуми.

Про це пишуть “Важные истории” та “Вёрстка” з посиланням на вісім джерел, які працюють з адміністрацією президента РФ та силовим блоком.

За словами одного зі співрозмовників, близького до внутрішньополітичного блоку адміністрації президента, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікували в Кремлі.

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“Причина, на мій погляд, у тому, що все відбувається не зовсім так, як передбачалося, і причетні до процесу люди почали креативити”, — сказав він.

За його словами, мобілізацію можуть оголосити у жовтні — після виборів до Держдуми. Водночас остаточне рішення наразі не ухвалене.

Інше джерело, близьке до адміністрації президента РФ, повідомило, що в Кремлі розглядають “різні карти” для насичення армії особовим складом. Мобілізація є одним із варіантів, однак поки це залишається на рівні обговорень.

Ще один співрозмовник, який займається вербувальним процесом в одній із російських держкорпорацій, заявив, що комплексні заходи до того, що офіційно “ніколи не назвуть мобілізацією”, тривають уже кілька місяців.

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Джерело, яке працює в Кремлі, також чуло про обговорення такого рішення, але зазначило, що наразі є відчуття “політичного безвілля”.

Співрозмовник, близький до однієї із західних розвідок, назвав мобілізацію в Росії однією з можливих “жорстких заходів”. За його словами, Москва також розглядає сценарії посилення воєнної економіки.

“Опрацьовуються жорсткі заходи, мобілізація і воєнна економіка. Військові передбачають для нього повний контроль над власними українськими регіонами за наявності особливих ресурсів”, — сказав він.

Водночас джерело, яке працює з медійним порядком денним в адміністрації президента РФ, описує більш “спокійний” сценарій. За його словами, обговорюється ротація резервістів, які зараз залучені до тилового забезпечення.

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За цим сценарієм, резервістів можуть переводити в діючі частини замість мобілізованих, яких відправлятимуть у тил або демобілізуватимуть.

Раніше у звіті Інституту вивчення війни написали, що Російська Федерація зазнає великих втрат на полі бою. Москва готує жорсткий сценарій мобілізації, бо кампанія з набору контрактників продовжує демонструвати ознаки напруженості.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також заявив, що нині Кремль шукає додаткові способи поповнення армії через значні втрати на фронті. Водночас він зазначив, що Росія не припиняла рекрутингові та мобілізаційні заходи від початку повномасштабного вторгнення до України.

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