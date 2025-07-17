РФ може почати свій великий літній наступ вже за кілька днів чи тижнів: деталі від CNN

Коли РФ посилить свій наступ / © Associated Press

Реклама

50-денна пауза президента США Дональда Трампа перед можливими вторинними санкціями проти Росії дає Кремлю можливість скористатися поступовими здобутками останніх тижнів на фронті і ставить під загрозу ключові українські опорні пункти на сході.

Про це йдеться у статті CNN.

За інформацією видання, Росія за кілька днів або тижнів перейде до посиленого літнього наступу, використовуючи 160 000 військовослужбовців, які, за словами українських чиновників, зосереджені поблизу лінії фронту.

Реклама

Але за останні два тижні Росія також зробила невеликий, але життєво важливий прогрес, розмістивши свої сили в кращій позиції для відсікання українських військ у трьох ключових містах — Покровську, Костянтинівці та Куп’янську.

У CNN зауважили, що Кремль не збентежився новим терміном, встановленим Трампом, а міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у вівторок: «П’ятдесят днів — раніше це було 24 години; раніше це було 100 днів; ми вже все це пережили».

«Кінцевий термін у 50 днів дає Росії достатньо часу, щоб розробити власний альтернативний план і знову перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного трюку, який Трамп цілком може охоче прийняти… Останнє продовження Трампом своїх умовних термінів для Путіна продовжує страждання України на той самий період», — каже Кір Джайлз з Chatham House.

Керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру «Нові євразійські стратегії» Джон Лоф припустив, що літній наступ, ймовірно, триває вже кілька місяців і що «росіяни, безсумнівно, активізують свої зусилля як на землі, так і в повітрі». За його словами, нещодавні повітряні атаки по українських містах є відображенням повільного просування Москви на передовій і мають на меті «деморалізувати населення та підірвати його волю до боротьби».

Реклама

Чому так важливе Родинське

За останні 72 години російські війська наблизилися до Родинського, ключового населеного пункту на північний схід від Покровська, головного українського військового вузла, який Москва намагається оточити вже кілька місяців.

Цей наступ відповідає західному напрямку Покровська, куди російські війська зараз рухаються, щоб оточити село Удачне, що дозволить їм ефективніше перешкоджати шляхам постачання до Покровська.

Український командир, позивний якого «Музикант» і який очолює роту безпілотників у 38-й бригаді морської піхоти, служить поблизу Покровська з жовтня. Він розповів CNN, що російський наступ триває вже деякий час.

«Він, ймовірно, ще не досяг свого піку», — сказав боєць, — «але росіяни просуваються вже деякий час і роблять це досить успішно».

Реклама

«Музикант» вважає, що оборона Родинського буде ключовою.

«Ворог це розуміє і розраховує на це. Якщо вони просуватимуться з Родинського, ситуація буде критичною. Там є одна чи дві дороги, які вони можуть взяти під контроль, і логістика буде перекрита. Це логічний крок з боку ворога», — розмірковує військовий.

Він сказав, що там терміново потрібне підкріплення, інакше вони ризикують повторити оточення та відступ, що спостерігалися на початку 2024 року в Авдіїіці.

Український військовий блогер Богдан Мірошников написав, що якщо Родинське буде «захоплено, це завершить оточення всього нашого лівого флангу» навколо Покровська, додавши аналогічно песимістичні оцінки щодо правого флангу та півдня.

Реклама

«Якщо так продовжуватиметься, варіантів залишиться мало… або наш гарнізон буде змушений відступити під загрозою оточення, або відбудуться запеклі бої в напівоточенні з неясними перспективами», — сказав Мирошников.

Родинське і Покровськ на карті / © Deepstatemap

Загроза втрати Куп’янська і Костянтинівки

DeepState також показує просування до Костянтинівки — ще одного ключового вузла на сході — до якого Росія швидко наблизилася протягом останніх двох тижнів ﻿з південного сходу та південного заходу, і який зараз безжально атакують ударні дрони.

Костянтинівка на карті / © Deepstatemap

Російські просування на північ від Куп’янська слабші, але створюють ще один виклик для часто перевантажених сил Києва. Просування Москви з 23 червня з Голубівки дозволило їй контролювати ключову під’їзну дорогу на північ від Куп’янська.

Куп’янськ на карті / © Deepstatemap

Раніше в ABC News назвали умову, за якої Путін може погодитися на ультиматум Трампа.

Реклама