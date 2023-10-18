РФ може готувати комбіновані удари по Україні: експерт про плани ворога на осінь-зиму

За підрахунками експерта, РФ зараз не має можливості на щотижневі удари у середньому по 70 крилатих ракет.

Росія може використати для ударів по Україні комбіновані атаки дронами та ракетами.

Таку думку висловив експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Виробництво крилатих ракет – нехай, умовно, 100 ракет на місяць. Якщо за жовтень ворог не випустив жодної, то от стільки він і накопичив… Якщо ми беремо минулорічний період, коли середній темп використання лише крилатих ракет був 70 за тиждень з піком понад 100 крилатих ракет, то такої можливості у ворога вже немає", – підрахував експерт.

Водночас Катков зауважив, що значно збільшилась кількість "шахедів", дронів-камікадзе. Вересень вже став рекордним – росіяни використали понад 500 дронів, а станом на зараз відомо про 220 одиниць "шахедів", випущених у жовтні.

"Ще один аспект – це балістичне озброєння, яке ворог використовував вкрай помірно протягом усього весінньо-літнього періоду, і ракет Х-22", – зазначив він.

Експерт нагадав, що для перехоплення балістичних ракет і ракет Х-22 треба мати комплекси Patriot або SAMP/T.

"Можливо ворог зробить ставку якраз і на таку комбінацію у вигляді ударів "шахедами"... та ударів балістичним озброєнням", – підсумував Олег Катков.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російська армія взяла паузу в масованих ракетних ударах по Україні.

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