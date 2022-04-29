РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ

РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ

Ключове застереження окупаційних адміністрацій — утриматися від пересування "кримським мостом" у період від 22 квітня до 11 травня поточного року.

РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

У розпорядженні Представництва опинились директиви для працівників "бюджетної сфери" тимчасово окупованого Кримського півострова щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки".

Також читайте Окупанти зводять понтонні переправи: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Зокрема, в документі зазначається, що у зв’язку з початком другої фази так званої "спеціальної військової операції в Україні" збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснити "напади" на об’єкти критично-важливої інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.

Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що або Росія сама готує провокацію на Кримському мості, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення.

"Закликаємо громадян України в тимчасово окупованому Криму повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської військової техніки "кримським мостом" у цей період. Надсилайте цю інформацію у приватні повідомлення на нашій сторінці, або на електронну адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", - просять у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян.