Ключове застереження окупаційних адміністрацій — утриматися від пересування "кримським мостом" у період від 22 квітня до 11 травня поточного року.
РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.
Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
У розпорядженні Представництва опинились директиви для працівників "бюджетної сфери" тимчасово окупованого Кримського півострова щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки".
Зокрема, в документі зазначається, що у зв’язку з початком другої фази так званої "спеціальної військової операції в Україні" збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснити "напади" на об’єкти критично-важливої інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.
Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що або Росія сама готує провокацію на Кримському мості, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення.
"Закликаємо громадян України в тимчасово окупованому Криму повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської військової техніки "кримським мостом" у цей період. Надсилайте цю інформацію у приватні повідомлення на нашій сторінці, або на електронну адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", - просять у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян.
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