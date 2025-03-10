РФ може перекинути техніку на правий берег Осколу: ЗСУ повідомили про дуже велику небезпеку

Війська РФ тиснуть по всій лінії фронту, зокрема на Харківщині та Куп’янському напрямку. Загарбники не залишають намірів повністю захопити лівий берег річки Оскіл. За останньою інформацією, українські сили відтіснили ворога на північ від села Западне.

Про ситуацію на напрямку розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

"Ми працюємо на широкій ділянці фронту – це і північ Куп’янська, і від Куп’янська на південь. Якщо говорити зараз про Дворічну – це село Западне поруч, то дійсно, там була проведена невеличка операція тактичного характеру для покращення становища наших військ", – наголосив він.

На цій ділянці фронту є росіяни. Українські військові працюють над тим, щоб окупанти не зводили переправи, зокрема їхню логістику.

"Якщо буде перекинута техніка на правий берег, це буде дуже велика небезпека – і для Куп’янська, і для Великого Бурлака. Ворог просочується туди живою силою, там десь пів тисячі їх перебуває. Вони гинуть, звісно, без підтримки своїх механізованих підрозділів, але вони нові й нові там пливуть, переправляються", – повідомив Олесь Маляревич.

За його словами, загарбники використовують бронетехніку у штурмах на лівому березі. Однак зараз стало значно менше, ніж раніше. Сили оборони України відбили кілька російських штурмів.

"Зараз вони там штурмують не більше, ніж з двома-трьома одиницями техніки, але знищуються. А так вони переважно пересуваються на легкій автомобільній техніці, багі, мотоциклах. Для того, щоб мобільно, швидко і щоб дронами їх не вбили. Але теж доганяємо дронами та знищуємо", – розповів Олесь Маляревич.

Як повідомлялося, біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою. Загарбники намагалися реалізувати завдання щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також щодо переміщення та інфільтрації в бойові порядки ЗСУ.

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