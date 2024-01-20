РФ може перемогти за кілька місяців без допомоги США – у Байдена попередили Конгрес: NBC

У Байдена заявили, що в України найближчими тижнями закінчаться певні можливості ППО та артилерії.

Представники Білого дому повідомили лідерам Конгресу, що без допомоги США існує ризик перемоги Росії у війні проти України за кілька місяців.

Про це пише американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання, законодавцям пояснили – "якщо Сенат та Палата представників не схвалять продовження допомоги Україні, то Росія може виграти війну протягом кількох тижнів чи місяців".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та директор національної розвідки Авріл Хейнс заявили, що найближчими тижнями в України закінчаться "певні можливості" протиповітряної оборони та артилерії.

"Салліван підкреслив, що становище України буде ускладнюватися протягом року, запропонувавши конкретні діапазони дат, коли Україні в короткостроковій перспективі вичерпаються різні можливості", - пише NBC News.

Помічники президента Джо Байдена також сказали законодавцям, що відсутність допомоги вплине набагато більше, ніж на Україну, і може спонукати інші країни, які покладаються на США, включно з Японією та Південною Кореєю, переглянути свої альянси.

"Ці люди сказали, що їхнє послання полягало в тому, що перемога Росії просто тому, що США не змогли пройти, "відлуниться по всьому світу", - заявили співрозмовники журналістам.

Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.

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