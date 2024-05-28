РФ може підписати угоду про обмін зброєю ще з однією країною - аналітики ISW

Агресорка Росія може найближчим часом підписати угоду із Суданом про обмін зброєю для свого логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що помічник головнокомандувача збройних сил Судану Ясір Аль-Атта 25 травня анонсував, що делегація військових скоро вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів". Він описав запланований центр РФ як "не зовсім військову базу".

Своєю чергою, у Москві стверджують, що військові Судану змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки постачанням іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник диктатора РФ в Африці й на Близькому Сході Михайло Богданов зустрілися з очільником збройних сил Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до країни 28 і 29 квітня.

"ISW оцінювало, що Росія, можливо, змінить сторону громадянської війни в Судані, щоб підтримати їхні збройні сили у прагненні придбати військово-морську базу в Червоному морі, і що підтримка суданських військових принесе велику користь Ірану через узгодження політики та стратегії Росії та Ірану в регіоні", - йдеться у звіті американських фахівців.

Нагадаємо, військовий експерт BILD Юліан Рьопке заявив, що Іран вперше передав Росії новітні авіабомби Qaem-5. За його словами, їх використання свідчить про “новий рівень” військової співпраці Тегерана та Москви.

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