РФ може повторити тактику флангового оточення важливого міста на Донеччині: експерт про загрозу

Армія РФ може повторити тактику флангового оточення Вугледару знову, але вже навколо Селидового в Донецькій області.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, навколо Селидового складається ситуація, коли ворог знову використовує відпрацьований маневр нарощування сил на флангах.

"Селидове для противника вкрай важливе, щоб здійснювати подальше просування до Покровська. Селидове ефективно обороняє бригада НГУ "Кара-Даг". Але ворог спробує реалізувати свої підходи з фланговим оточенням і на цій ділянці фронту", - висловився Згурець.

Згурець вважає, що окупаційна армія намагатиметься далі реалізувати стратегію виснаження з перевагою живої сили та артилерії відносно ЗСУ.

"Думаю, що зараз Пречистівка та Богоявленка будуть новою лінією оборони для наших військ. Але оборонятися в полі набагато складніше, ніж оборонятися в забудовах, попри те що Вугледар повністю зруйнований", - каже експерт.

Він також наголосив, що війська РФ намагаються тиснути на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту, а також на Курахівському та Торецькому напрямках відбувається половина боєзіткнень від загальної кількості.

Як повідомлялося, РФ кинула цілий армійський корпус та додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Наразі бої точаться у Торецьку, Нью-Йорку, у Часовому Ярі.

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