РФ може провести трибунал для евакуйованих захисників "Азовсталі" - The NYT

Росія планує використати захисників "Азовсталі", які залишили територію заводу для евакуації, у пропагандистській операції.

Бійців з "Азовсталі" очікує нелегке випробування.

Про це пише американське видання The New York Times.

Журналісти припускають, що Кремль проведе для українських військовослужбовців з "Азовсталі" спеціальний трибунал, після чого оголосять про "очищення України від нацистів". Таку пропагандистську операцію Москва планує організувати після того, як у Києві розпочався відкритий суд над 21-річним солдатом ЗС РФ Вадимом Шишимаріним, який визнав провину в убивстві 62-річного мирного жителя у Сумській області.

"Тепер росіяни можуть порушити справи проти українських військовополонених. Це показує, що звірячі злочини, скоєні російськими військами, і прагнення України переслідувати їх у судовому порядку, перебувають зараз у центрі уваги", — сказав прокурор із воєнних злочинів Алекс Вайтінг.

Раніше стало відомо, що російська окупаційна влада оголосила про плани знищити металургійний завод “Азовсталь” і перетворити Маріуполь на місто-курорт.

Крім того, російські війська продовжують завдавати артилерійських і повітряних ударів по металургійному комбінату "Азовсталь". Це означає, що залишки українських сил все ще перебувають на заводі, незважаючи на евакуацію військовослужбовців протягом останніх днів.

Наразі в Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії. Саме вони контролюють гуманітарний процес: від роздавання громадянам необхідного до проведення фільтраційних процедур.

53 важкопоранених українських військових покинули територію заводу "Азовсталь"

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