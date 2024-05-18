РФ може розпочати другий етап наступальних дій: який регіон під загрозою

На Сумському напрямку залишається загроза наступу російських військ.

Про це повідомив генерал Ігор Романенко, пише "Обозреватель".

"Залишається загроза розгортання бойових дій на Сумському напрямі. Але щоб досягти результатів і на східному фронті, захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних кордонах і водночас вести бойові дії на Харківському та, можливо, на Сумському напрямку – на все це поки що не вистачає сил та засобів", - сказав він.

Водночас Романенко зазначив, що росіяни дуже серйозно займаються своїми ресурсами та резервами. На строкову службу заплановано призвати 150 тисяч. Для цього використовують різноманітні способи. Збільшують кількість контрактників.

"Загалом цього року вони планують додатково набрати 300-400 тисяч. Плюс вони відновлюють стару бронетехніку, а також випускають по 30 сучасних танків Т-90 на місяць. І таку можливість вони мають на найближчі кілька років", - додав він.

Що відомо про ситуацію в Сумській області

Прикордонні райони Сумської області давно є прифронтовою зоною. В останні тижні українське військове керівництво заговорило про Сумщину вже через можливий прямий наступ росіян – 560 км кордону області з Росією дають широкий простір для новоутвореного російського угруповання "Сєвєр".

Російські провоєнні пабліки та коментатори намагаються всіляко розганяти тему "наступу на Суми" (як це відбувається і з "наступом на Харків"). Пишуть, що Суми є "простішою ціллю", ніж Харків, і у випадку захоплення можуть відкривати подальші можливості для дій як у харківському напрямку, так і у напрямку Києва.

Експерти кажуть, що росіяни зосередили в напрямку Сумщини 15-20 тисяч військових.

За даними ГУР, РФ може розпочати новий наступ на Сумщині. За останньою інформацією від української розвідки, Росія накопичила біля кордону з Сумською областю 11,5 тисяч військовослужбовців.

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