РФ може розпочати новий масштабний наступ у найближчі 10 днів – Financial Times

Новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом десяти днів, доки Україна не отримала танків від західних партнерів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

За його словами, Україна отримала "дуже надійні розвіддані про наміри" Росії знову розпочати атаку. Це може статися протягом наступних десяти днів.

На думку аналітиків, росіяни можуть зосередити зусилля для нападу в районі Кремінної та Лимана. Росія вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямку. Ймовірно, активізація окупантів пов'язана з тим, що Путін наказав своїм військам повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.

Але також РФ нарощує свої сили на півдні Донецької області: додаткові війська перекидаються до сіл навколо окупованого Маріуполя.

"До цього потрібно поставитись серйозно. Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та вчителі", – сказав у коментарі виданню анонімний український воєнний радник.

Новий наступ РФ: що відомо

Раніше колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив, наскільки ймовірним є сценарій повномасштабного вторгнення окупантів на всій лінії фронту, кордону з РФ та Білоруссю.

Військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни з Курська можуть атакувати Сумську область.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак також припустив, що Росія може напасти на Україну з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловив припущення, що наступ РФ вже розпочався.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ Росії у лютому і наголосив, що в українців немає іншого вибору, крім як вистояти і перемогти.

ТСН.ua зібрав ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу.